Убийца зампреда движения "Зов народа" направляется в зону СВО

Сейчас он находится в Ростовской области, где проходит подготовку, а после этого отправится непосредственно на фронт. Там, как стало известно телеграм-каналу, Матвеева отправят на линию боевого соприкосновения — несмотря на медицинское образование, он не будет в тылу.

При этом супруга убитого Антона Еговцева заявила, что теперь ещё сильнее переживает за свою жизнь и за своих близких. Она считает, что Матвеев неадекватен и, даже находясь в зоне СВО, будет угрожать ей или же преследовать, если поедет в отпуск. Также девушка уверена, что убийца её супруга может быть опасен и для своих сослуживцев.