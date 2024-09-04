Убийца зампреда движения "Зов народа" направляется в зону СВО
Дмитрий Матвеев, убивший зампреда общественного движения "Зов народа" Антона Еговцева, поедет в зону СВО из СИЗО. По данным SHOT, просьбу Матвеева об отправке в зону боевых действий удовлетворили.
Убийца общественника из "Зова народа" — Дмитрий Матвеев. Обложка © SHOT
Сейчас он находится в Ростовской области, где проходит подготовку, а после этого отправится непосредственно на фронт. Там, как стало известно телеграм-каналу, Матвеева отправят на линию боевого соприкосновения — несмотря на медицинское образование, он не будет в тылу.
При этом супруга убитого Антона Еговцева заявила, что теперь ещё сильнее переживает за свою жизнь и за своих близких. Она считает, что Матвеев неадекватен и, даже находясь в зоне СВО, будет угрожать ей или же преследовать, если поедет в отпуск. Также девушка уверена, что убийца её супруга может быть опасен и для своих сослуживцев.
Напомним, что 7 июня зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева зарезали у его квартиры в Подмосковье. Преступник набросился на общественника с ножом, когда тот зашёл в подъезд. Убийцей оказался тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Мотивом убийства стали чувства Матвеева к жене Еговцева, он преследовал женщину около полугода, уговаривая бросить супруга. Суд арестовал подозреваемого в расправе, сейчас он находится в СИЗО.