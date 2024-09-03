«К моей дочке постоянно... » Соседка поведала о странной особенности убийцы девочки из Нижнего Тагила

Подозреваемый в убийстве девочки из Нижнего Тагила очень любил детей. Мужчина покупал малышам сладкое и часто говорил комплименты. О том, как именно он общался с детьми, URA.RU рассказала его соседка.

«Он ко мне часто забегал после работы кофе попить. К моей семилетней дочке постоянно: «Ой, Верочка, как я тебя люблю, какая ты у меня красивая!» Обнимал её, постоянно сладости ей приносил. А для младшей, ей всего полтора года, хотел стать крёстным», — вспоминает женщина, к которой подозреваемый часто приходил в гости и приносил сладкое её детям.

О том, что мужчина раньше сидел, соседи знали, но статья никому не была известна. Со слов жителей, подозреваемый не был похож на педофила, просто по-доброму любил детей. Однажды мужчина даже проявил инициативу и сам построил малышам песочницу и привёз песок к общежитию.

«Дети любили его. Они играли с ним, выбегали к нему, когда он во дворе был, занимался на турниках», — говорят соседи.