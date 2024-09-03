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3 сентября, 19:25

Александр Паль сделал предложение звезде сериала «Физрук»

Александр Паль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / palsascha

Александр Паль. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / palsascha

Актёр театра и кино Александр Паль теперь не холостяк. Артист сделал предложение своей возлюбленной и скоро женится. Super рассказал, кто станет женой звезды фильма «Горько!».

Долгое время информации о личной жизни Паля не было. Актёр неохотно ведёт соцсети и редко выходит в свет. На днях 35-летний артист опубликовал целое видео, на котором делал предложение своей возлюбленной. Правда, ею оказалась вовсе не Лиза Янковская, с которой актёр встречался долго время.

Невеста Александра Паля Софья Райзман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mashadobrygina

Невеста Александра Паля Софья Райзман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mashadobrygina

По информации Super, будущей невестой Паля стала 34-летняя актриса Московского художественного театра им. А. П. Чехова Софья Райзман. Девушка снималась в таких картинах, как «Гуляй, Вася», «Стрим», «Физрук» и многих других. Сейчас она пробует себя в роли сценариста и режиссёра короткометражных фильмов.

Предложение Александр сделал в кругу близких друзей на день рождения Софьи. Сама девушка не любит публичную жизнь и всячески прячет лицо от камеры. Кстати, это будет уже второй брак актрисы. До этого она была замужем за актёром и режиссёром Русланом Братовым.

Горько: 5 звёздных пар, которые сыграли свадьбу в 2024 году
Горько: 5 звёздных пар, которые сыграли свадьбу в 2024 году

Ранее стало известно, что свадьбу сыграли фигурист Макар Игнатов и серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова. Молодёжь обручилась 17 августа в Барвихе. Предложение Макар, кстати, сделал 17 июня. Свадьбу смогли организовать за 2 месяца.

Наталья Афонина
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