Александр Паль сделал предложение звезде сериала «Физрук»

Актёр театра и кино Александр Паль теперь не холостяк. Артист сделал предложение своей возлюбленной и скоро женится. Super рассказал, кто станет женой звезды фильма «Горько!».

Долгое время информации о личной жизни Паля не было. Актёр неохотно ведёт соцсети и редко выходит в свет. На днях 35-летний артист опубликовал целое видео, на котором делал предложение своей возлюбленной. Правда, ею оказалась вовсе не Лиза Янковская, с которой актёр встречался долго время.

Невеста Александра Паля Софья Райзман. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mashadobrygina

По информации Super, будущей невестой Паля стала 34-летняя актриса Московского художественного театра им. А. П. Чехова Софья Райзман. Девушка снималась в таких картинах, как «Гуляй, Вася», «Стрим», «Физрук» и многих других. Сейчас она пробует себя в роли сценариста и режиссёра короткометражных фильмов.