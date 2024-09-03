Захарова назвала лицемерием слова Борреля об атаках на Курскую область

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который оправдывает атаки на Курскую область, пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, искажая нормы МГП. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прозвучавшие со стороны Евросоюза лицемерные заявления в поддержку агрессии ВСУ против Курской области Российской Федерации основаны на ложной интерпретации международного права, представляют собой попытку ввести мировое сообщество в заблуждение», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.