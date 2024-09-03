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3 сентября, 17:42

Захарова назвала лицемерием слова Борреля об атаках на Курскую область

Захаров: Заявления Борреля об атаках ВСУ на Курскую область — ложь

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель, который оправдывает атаки на Курскую область, пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, искажая нормы МГП. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прозвучавшие со стороны Евросоюза лицемерные заявления в поддержку агрессии ВСУ против Курской области Российской Федерации основаны на ложной интерпретации международного права, представляют собой попытку ввести мировое сообщество в заблуждение», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат отметила, что Боррель упивается радостью, называя успехом преступления ВСУ в Курской области. По словам Захаровой, европейского политика совершенно не волнуют убитые мирные жители и потери живой силы в рядах ВСУ. Она считает, что главная цель главы евродипломатии — подорвать некие «нарративы Путина».

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Ранее Боррель заявил, что страны — члены Евросоюза должны полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по территории России. Политика не устраивает ограниченное использование западного оружия против РФ. Кроме того, на пресс-конференции он не смог выговорить слово Курск. Одобряя украинское вторжение, Боррель несколько раз назвал город «Курксом».

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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