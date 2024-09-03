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3 сентября, 19:51

МИД РФ поддержал Венесуэлу, потребовавшей от США вернуть самолёт президента

Захарова: РФ поддерживает Венесуэлу в просьбе к США вернуть самолёт президента

Россия поддерживает просьбу Венесуэлы к США вернуть украденный у президента Николаса Мадуро самолёт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, американские власти действуют криминальными путями.

«Вашингтон действует в стиле Билла Сайкса — злобного и безжалостного криминального авторитета из романа про Оливера Твиста классика англоязычной литературы XIX века Чарльза Диккенса. Полагаем крайне важным, чтобы его образ мышления не смог возобладать в мировых делах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова поддержала «боливарианских друзей» Москвы в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства.

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Лавров в беседе с Life.ru прошёлся по США из-за захвата самолёта президента Венесуэлы

Напомним, Минюст США подтвердил арест президентского борта Николаса Мадуро. Самолёт был арестован в Доминиканской Республике и перенаправлен в Южный округ штата Флорида. Власти Венесуэлы назвали это происшествие «пиратством» Вашингтона, который использует свою мощь, чтобы давить на государства.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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