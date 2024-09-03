Россия поддерживает просьбу Венесуэлы к США вернуть украденный у президента Николаса Мадуро самолёт. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, американские власти действуют криминальными путями.

«Вашингтон действует в стиле Билла Сайкса — злобного и безжалостного криминального авторитета из романа про Оливера Твиста классика англоязычной литературы XIX века Чарльза Диккенса. Полагаем крайне важным, чтобы его образ мышления не смог возобладать в мировых делах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова поддержала «боливарианских друзей» Москвы в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства.