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Регион
3 сентября, 20:27

Telegram принёс Сеулу извинения и удалил 25 порнодипфейков с платформы

Руководство мессенджера Telegram принесло извинения властям Южной Кореи и сообщило об удалении 25 фейковых видео сексуального характера, созданных с помощью дипфейков. Также компания выделила Сеулу эксклюзивную электронную почту для контактов по поводу правонарушений, пишет агентство Yonhap.

Кроме того, комиссия Южной Кореи по стандартам связи намерена организовать с Telegram горячую линию. По этому каналу будут решаться вопросы распространения «фейковых материалов о сексуальной эксплуатации», указано в материале.

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Напомним, что ранее стало известно о том, что южнокорейская полиция инициировала в отношении Telegram расследование по факту появления на платформе порнографических дипфейков. Местные правоохранители рассматривали возможно совместной работы с французскими коллегами, недавно задержавшими основателя мессенджера Павла Дурова.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Justlight

Юрий Лысенко
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