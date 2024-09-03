Telegram принёс Сеулу извинения и удалил 25 порнодипфейков с платформы
Руководство мессенджера Telegram принесло извинения властям Южной Кореи и сообщило об удалении 25 фейковых видео сексуального характера, созданных с помощью дипфейков. Также компания выделила Сеулу эксклюзивную электронную почту для контактов по поводу правонарушений, пишет агентство Yonhap.
Кроме того, комиссия Южной Кореи по стандартам связи намерена организовать с Telegram горячую линию. По этому каналу будут решаться вопросы распространения «фейковых материалов о сексуальной эксплуатации», указано в материале.
Напомним, что ранее стало известно о том, что южнокорейская полиция инициировала в отношении Telegram расследование по факту появления на платформе порнографических дипфейков. Местные правоохранители рассматривали возможно совместной работы с французскими коллегами, недавно задержавшими основателя мессенджера Павла Дурова.
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