У «пропавшего» брата Павла Дурова нашли гражданство страны на Карибах
СМИ: Брат Дурова Николай является гражданином Сент-Китс и Невис
Николай Дуров. Фото © VK / Павел Дуров
Николай Дуров, который также фигурирует в деле о Telegram во Франции, имеет гражданство Сент-Китс и Невис. Такое же есть у его брата Павла. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Николай также имеет гражданство Сент-Китс и Невис», — сообщил собеседник агентства.
Вестей о том, где находится сам Николай на данное время, до сих пор нет.
Напомним, что Николай Дуров был объявлен в розыск во Франции. Парижская прокуратура полагает, что он заманивал через Telegram несовершеннолетних девочек для съёмок порнографии, а одну из них и вовсе изнасиловал. Его брата Павла задержали там 24 августа. В его отношении ведётся расследование из 12 пунктов. Макрон заявил, что у ареста нет политической подоплёки. Парижская прокуратура полагает.