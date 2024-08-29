Юрист раскрыл важный нюанс в деле брата Павла Дурова о хранении порнографии

Администрация Telegram не может нести и не несёт ответственность за то, какие материалы пользователи выгружают в облачное хранилище. Именно поэтому обвинению будет сложно доказать вину брата основателя мессенджера Павла Дурова Николая за хранение порнографии. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Он также отметил, что экстрадиция (официальная выдача гражданина определённого государства, нарушившего законы за границей — прим. Life.ru) в данном случае невозможна, так как в России уголовное дело не возбуждалось. Это возможно лишь в том случае, если будет доказан факт распространения, рекламирования или публичной демонстрации порнографии. Подобное нарушение карается лишением свободы от трёх до десяти лет.