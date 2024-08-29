Юрист раскрыл важный нюанс в деле брата Павла Дурова о хранении порнографии
Юрист Салкин: Доказать вину брата Дурова за хранение порнографии крайне сложно
Администрация Telegram не может нести и не несёт ответственность за то, какие материалы пользователи выгружают в облачное хранилище. Именно поэтому обвинению будет сложно доказать вину брата основателя мессенджера Павла Дурова Николая за хранение порнографии. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
«Если рассматривать облако Telegram как файлохранилище, то администратор такого облака не несёт ответственности за содержимое, загруженное пользователем, и однозначно не имеет субъективного умысла на распространение незаконного контента», — пояснил Салкин в разговоре с NEWS.ru.
Он также отметил, что экстрадиция (официальная выдача гражданина определённого государства, нарушившего законы за границей — прим. Life.ru) в данном случае невозможна, так как в России уголовное дело не возбуждалось. Это возможно лишь в том случае, если будет доказан факт распространения, рекламирования или публичной демонстрации порнографии. Подобное нарушение карается лишением свободы от трёх до десяти лет.
Юрист призвал задаться резонным вопросом, какой умысел может быть у администратора платформы, если он даже не может отследить загруженные файлы. Именно поэтому в РФ нет достаточных оснований для преследования, подытожил он.
Напомним, ранее Николая Дурова объявили в розыск во Франции по подозрению в соучастии в распространении детской порнографии. Самого же Павла задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, и только по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Его задержание спецслужбами в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Под натиском общественного мнения суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но взамен предприниматель российского происхождения должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он вряд ли сможет. Что может ждать Павла дальше — читайте в материале Life.ru.
Shuttestock / FOTODOM / wichayada suwanachun