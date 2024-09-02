Полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram из-за дипфеков

Полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram из-за преступлений с дипфейками сексуального характера. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.

«Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае – распространению поддельных видеоматериалов и другим преступлениям», — заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.

В полиции при этом признают сложности, ведь мессенджер не предоставляет такие данные, как информация об учётных записях. В Сеуле также хотят изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования.