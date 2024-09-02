Полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram из-за дипфеков
Полиция Южной Кореи открыла расследование против Telegram из-за преступлений с дипфейками сексуального характера. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на ведомство.
«Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае – распространению поддельных видеоматериалов и другим преступлениям», — заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.
В полиции при этом признают сложности, ведь мессенджер не предоставляет такие данные, как информация об учётных записях. В Сеуле также хотят изучить возможность сотрудничества с Францией и международными организациями в рамках расследования.
Напомним, французские силовики задержали основателя Telegram Павла Дурова и продержали его под арестом четверо суток. Суд взял бизнесмена под надзор и запретил покидать Францию. В связи с этим миллиардер уже начал поиски дома в Париже для съёма жилья. Дурову вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита предпринимателя считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.
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