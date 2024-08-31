В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»
Функция "Найти людей рядом", при помощи которой ранее в Telegram можно было увидеть, кто находится поблизости, перестала работать. Внимание на это обратили в Сети.
Данной функцией пользовались для поиска друзей и быстрого обмена контактами с людьми, находящимися неподалёку. Сейчас при нажатии на «найти людей рядом» запускается долгий поиск аккаунтов, однако в итоге никаких результатов не предлагается.
Ранее Life.ru рассказывал, как обстоят дела с безопасностью личных данных в Telegram после ареста Павла Дурова во Франции. Напомним, что бизнесмену предъявили обвинения по ряду преступлений, ему грозит солидный тюремный срок. Тем не менее на фоне международного скандала суд под залог отпустил основателя "Телеграма" на свободу. Однако предприниматель будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию.
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