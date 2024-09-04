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4 сентября, 01:47

Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Обложка © X / WTA&#x60;

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Обложка © X / WTA`

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке.

В четвертьфинале она разгромила китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. За выход в финал Соболенко поспорит с американкой Эммой Наварро.

Самсонова проиграла Свёнтек и не смогла выйти в четвертьфинал US Open
Самсонова проиграла Свёнтек и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Представителей России в женской одиночной сетке не осталось. У мужчин турнир продолжает Даниил Медведев, который уже готовится к четвертьфинальному поединку с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Перед соревнованиями в США последний попал в скандал с двумя положительными пробами на допинг, показавшие наличие в организма метаболита клостебола (анаболический стероид) в низких концентрациях. Однако дисквалификации спортсмен сумел избежать.

Артур Лапсаков
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