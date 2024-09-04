Белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал US Open

В четвертьфинале она разгромила китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. За выход в финал Соболенко поспорит с американкой Эммой Наварро.

Представителей России в женской одиночной сетке не осталось. У мужчин турнир продолжает Даниил Медведев, который уже готовится к четвертьфинальному поединку с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Перед соревнованиями в США последний попал в скандал с двумя положительными пробами на допинг, показавшие наличие в организма метаболита клостебола (анаболический стероид) в низких концентрациях. Однако дисквалификации спортсмен сумел избежать.