«Тихая пандемия» на Украине может угрожать проведению даже простых медицинских процедур, пишут СМИ
РИАН: Возникшая на Украине «тихая пандемия» может быть гораздо хуже ковида
«Тихая пандемия», возникшая на Украине среди раненых солдат ВСУ, грозит последствиями куда серьёзнее, чем от ковида. Об этом пишет РИА «Новости». По мнению учёных, распространение бактерий, устойчивых к лекарствам, связано с неверным применением антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве.
Причём если «противоядие» не найдут, то в будущем под угрозой окажется проведение даже простых медицинских процедур и хирургических операций. Учёные указывают, что чем дольше человек лечится в больнице, тем выше риск подхватить инфекцию.
«Если пациент находился на лечении от одного до трёх дней в предыдущем месяце, вероятность того, что родственник заразится [инфекцией метициллин-резистентного золотистого стафилококка] MRSA, увеличивалась на 34% по сравнению с людьми, у которых в семье не было недавних госпитализаций. Если член семьи пролежал в больнице четыре-десять дней, вероятность заражения MRSA у родственника вырастала на 49%, а при госпитализации более десяти дней — на 70-80%», — говорится в научной статье.
Напомним, о возникновении «тихой пандемии» на Украине уже писала британская газета The Times. Несмотря на распространение болезни среди раненых солдат ВСУ, они подхватывают её не в окопах, а в госпиталях. По словам полковника медицинской службы ВС РФ в отставке Михаила Супотницкого, в больницах, где есть много ослабленных людей, таким микроорганизмам легче развиваться и мутировать.
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