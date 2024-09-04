Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 08:01

Зеленский объяснил массовые увольнения в правительстве Украины

Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с важностью грядущей осени

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с ожиданием «крайне важной осени» для страны. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём обращении к нации.

По его словам, в кабмине необходимо было укрепить ряд направлений. Кроме того, определённые изменения коснутся офиса Зеленского.

Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке

Напомним, что политическая верхушка Украины стала «сыпаться» 3 сентября. Так, например, заявление на увольнение подала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. Кабмин Украины также потерял министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирину Верещук. А до неё в отставку ушли главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров