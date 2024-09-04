Зеленский объяснил массовые увольнения в правительстве Украины
Зеленский связал кадровые перестановки в кабмине с важностью грядущей осени
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с ожиданием «крайне важной осени» для страны. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём обращении к нации.
По его словам, в кабмине необходимо было укрепить ряд направлений. Кроме того, определённые изменения коснутся офиса Зеленского.
Напомним, что политическая верхушка Украины стала «сыпаться» 3 сентября. Так, например, заявление на увольнение подала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. Кабмин Украины также потерял министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Ирину Верещук. А до неё в отставку ушли главы Минюста, Минстратегпрома и Минприроды.