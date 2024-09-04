Зеленский объяснил массовые увольнения в правительстве Украины

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с ожиданием «крайне важной осени» для страны. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в своём обращении к нации.



По его словам, в кабмине необходимо было укрепить ряд направлений. Кроме того, определённые изменения коснутся офиса Зеленского.

