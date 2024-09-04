«Так надёжнее»: Путин по старинке разобрался со сломанным наушником на встрече с зампредседателя КНР
Путин позвал переводчика из-за сломанного наушника на встрече с Хань Чжэно
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин «дедовским способом» решил проблемы неработающего наушника во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства позвал на трибуну переводчика.
Владимир Путин решает проблему сломанного наушника на ВЭФ. Видео © Life.ru
«Перевод идёт? Нет? Ни у кого нет? Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом воспользуемся. Так надёжнее, да?», — сказал российский лидер.
Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток. Утром глава государства посетил ряд пунктов своей рабочей поездки, а сейчас прибыл на Восточный экономический форум, где планирует выступить на пленарной сессии. Также Путин провёл переговоры с Хань Чжэном.