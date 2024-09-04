«Так надёжнее»: Путин по старинке разобрался со сломанным наушником на встрече с зампредседателя КНР

Президент России Владимир Путин «дедовским способом» решил проблемы неработающего наушника во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства позвал на трибуну переводчика.

Владимир Путин решает проблему сломанного наушника на ВЭФ. Видео © Life.ru

«Перевод идёт? Нет? Ни у кого нет? Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом воспользуемся. Так надёжнее, да?», — сказал российский лидер.