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4 сентября, 08:56

«Так надёжнее»: Путин по старинке разобрался со сломанным наушником на встрече с зампредседателя КНР

Путин позвал переводчика из-за сломанного наушника на встрече с Хань Чжэно

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин «дедовским способом» решил проблемы неработающего наушника во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэно на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства позвал на трибуну переводчика.

Владимир Путин решает проблему сломанного наушника на ВЭФ. Видео © Life.ru

«Перевод идёт? Нет? Ни у кого нет? Садитесь сюда, пожалуйста. Вот так, дедовским способом воспользуемся. Так надёжнее, да?», — сказал российский лидер.

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Напомним, вечером 3 сентября Владимир Путин прибыл во Владивосток. Утром глава государства посетил ряд пунктов своей рабочей поездки, а сейчас прибыл на Восточный экономический форум, где планирует выступить на пленарной сессии. Также Путин провёл переговоры с Хань Чжэном.

Матвей Константинов
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