Путин встретился с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом на полях ВЭФ

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке, состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Пресс-служба Кремля в телеграм-канале опубликовала видео, на котором политики представляют делегации.

На полях ВЭФ прошла встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе переговоров Путин указал, что товарооборот между странами сейчас составляет 3,5 миллиарда долларов. Причём возможности для его расширения, как подчеркнул президент РФ, достаточно большие. Кроме того, российский лидер обратил внимание, что Москва продолжает развивать отношения с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Малайзия играет в этом объединении одну из ведущих ролей. В следующем году Малайзия председательствует, насколько мне известно, в АСЕАН. И мы очень рассчитываем на то, что в ходе вашего председательства нам удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира», — отметил Путин.

По словам Ибрагима, Малайзия рассчитывает, что РФ будет участвовать в мероприятиях АСЕАН. Премьер-министр указал, что восхищается Россией, и поблагодарил за приглашение на ВЭФ.

Напомним, в заявлении Ибрагима в преддверии визита говорилось, что он также планировал обсудить с президентом РФ украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке. В МИД Малайзии подчёркивали, что премьер-министр затронет тему партнёрства в сфере туризма и космонавтики, а также выскажет заинтересованность в присоединении к БРИКС.