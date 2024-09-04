Приложение VK Видео стало доступно для владельцев планшетов на Android
Приложение «VK Видео» теперь смогут использовать владельцы планшетов на Android. Для пользователей установили удобный интерфейс, при помощи которого можно будет без затруднений найти интересующий контент, сообщает пресс-служба соцсети.
«Приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения», — говорится в сообщении.
Одной из главных особенностей приложения является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации: спортивных трансляций, новостей, кулинарных шоу, фильмов и сериалов, эксклюзивных шоу, детского и образовательного контента. Для удобства пользователей в приложении собрано девять разделов: «Для вас», «Тренды», «Фильмы», «Сериалы», «Детям», «Шоу», «Спорт», «Трансляции» и «Киберспорт и игры».
Ранее Life.ru писал, что приложение VK Видео с момента его официального запуска в сентябре 2023 года установили на мобильные устройства и Android TV уже 20 миллионов раз. Больше всего установок — 11 миллионов — пришлось на Android. При этом свыше 14 тысяч авторов стали публиковать контент на этой площадке.