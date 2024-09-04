Киев использует беспилотники британской настройки для ударов по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, об этом стало известно после изучения электронных компонентов дронов, которыми ВСУ в августе атаковали нефтебазу и склады в Каменском районе Ростовской области.

«Удалось установить, что предварительная настройка полётных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB», — говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИДа.

Обе вышеуказанные компании, по словам дипломата, специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности. В свою очередь Москва расценивает использование ВСУ британских БПЛА как подтверждение поддержки террористических методов со стороны Лондона, подчеркнула представитель МИД. В связи с этим Захарова призвала британские власти немедленно прекратить поддерживать «челевеконенавистнический режим» Киева и его шаги к эскалации.