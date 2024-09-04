Путин предупредил о риске «наступить на те же грабли» при кредитовании регионов

Президент России Владимир Путин призвал основательно заняться вопросом создания дополнительных кредитов для реализации перспективных региональных проектов. Однако делать это следует грамотно, чтобы не «наступить на те же грабли», когда долговая нагрузка становится непосильной.

Так на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин прокомментировал предложенный вариант привлечения средств в экономику регионов. Согласно идее, если регион сильный, его долговая нагрузка небольшая, а проект хороший, «есть возможность нарастить долг с согласия федерального уровня» — это позволит гораздо быстрее реализовывать перспективные проекты.

«Наступать на те же грабли, которые уже неоднократно давали по лбу министерству финансов и федеральному бюджету, не хочется. <...> Это самый простой путь для финансовых учреждений — заручиться гарантиями государства (при выдаче кредита региону — прим. Life.ru), ведь речь идёт в конечном итоге о гарантиях государства, имея в виду, что государство так или иначе заплатит», — заметил Путин.