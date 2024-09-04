Путин предупредил о риске «наступить на те же грабли» при кредитовании регионов
Президент России Владимир Путин призвал основательно заняться вопросом создания дополнительных кредитов для реализации перспективных региональных проектов. Однако делать это следует грамотно, чтобы не «наступить на те же грабли», когда долговая нагрузка становится непосильной.
Так на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин прокомментировал предложенный вариант привлечения средств в экономику регионов. Согласно идее, если регион сильный, его долговая нагрузка небольшая, а проект хороший, «есть возможность нарастить долг с согласия федерального уровня» — это позволит гораздо быстрее реализовывать перспективные проекты.
«Наступать на те же грабли, которые уже неоднократно давали по лбу министерству финансов и федеральному бюджету, не хочется. <...> Это самый простой путь для финансовых учреждений — заручиться гарантиями государства (при выдаче кредита региону — прим. Life.ru), ведь речь идёт в конечном итоге о гарантиях государства, имея в виду, что государство так или иначе заплатит», — заметил Путин.
По словам главы государства, в этом вопросе важна общая работа и Министерства промышленности, и правительства в целом, и финансовых учреждений. Необходимо сделать так, чтобы речь шла о проектах, которые дадут рыночную отдачу на 100%, подчеркнул президент.
Напомним, ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В деловую программу форума включены около 100 мероприятий, поделённые на семь тематических сегментов. Организаторы ожидают более 6000 гостей из 76 стран и территорий. Ранее сообщалось, что Путина на полях ВЭФ попросили сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки в 2%. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что на эти ипотеки приходится всего 4% среди всех льготных программ, но именно в регионах Дальнего Востока и Арктики самые сложные условия жизни.
Life.ru