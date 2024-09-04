Суд в Калининграде отправил под домашний арест проректора БФУ по делу о растрате

«В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством, в котором просил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении проректора по экономике и развитию БФУ им. И. Канта Мялкиной Е. В.», — указано в сообщении.

Мялкина является фигурантом уголовного дела по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере. Проректор БФУ обвиняется в том, что присвоила более 18 миллионов рублей. Суд отправил её под домашний арест на два месяца — до 8 ноября. А бывшему ректору учебного заведения Александру Фёдорову, который тоже проходит по делу о растрате, продлили арест до 8 ноября.