Суд в Калининграде отправил под домашний арест проректора БФУ по делу о растрате
Проректор БФУ Елена Мялкина в суде в Калининграде. Обложка © Telegram / Калининградский областной суд
В Калининграде суд отправил под домашний арест проректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину, изменив меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«В Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством, в котором просил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении проректора по экономике и развитию БФУ им. И. Канта Мялкиной Е. В.», — указано в сообщении.
Мялкина является фигурантом уголовного дела по статье о присвоении и растрате в особо крупном размере. Проректор БФУ обвиняется в том, что присвоила более 18 миллионов рублей. Суд отправил её под домашний арест на два месяца — до 8 ноября. А бывшему ректору учебного заведения Александру Фёдорову, который тоже проходит по делу о растрате, продлили арест до 8 ноября.
Напомним, что в июле полиция задержала бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова. В учебном заведении отметили, что вуз продолжает штатно работать, а ситуация с ректором не скажется на ходе приёмной кампании. Впоследствии в СК РФ сообщили, что Фёдоров и его заместительница Елена Мялкина подозреваются в незаконном присвоении суммы свыше 18 миллионов рублей. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении и растрате средств с использованием служебного положения. В результате Фёдорова арестовали до 8 сентября.