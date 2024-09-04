Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 19:03

На популярном тайском курорте орудует банда клофелинщиц, грабящих холостяков

Mash: В Паттайе появилась банда таек-клофелинщиц, которая грабит холостяков

В прибрежном курортном городе Паттайя в Таиланде появилась банда таек-клофелинщиц. Как сообщает Mash, за последние полгода они ограбили минимум семь россиян. Жертвы мошенниц — преимущественно одинокие мужчины, их в умат накачивают различными наркотиками, а потом шантажируют полицией.

Злоумышленницы орудуют в барах рядом с Волкин Стрит, а также в районе Шестой улицы, Букхао и Сои. Местные жители и эмигранты трубят об опасности в местных чатах. По словам айтишника Михаила, живущего в Паттайе уже шесть лет, одна из владелиц баров даже пустила девушек к себе за процент. Однако молодой человек не одобрил такой способ заработка и поругался с ней. По словам Михаила, недавно один из пострадавших мужчин, угощённый дешёвой смесью из амфетаминов и кофеина, нанёс себе около 20 ножевых ранений в наркотическом психозе и едва не умер. Очнувшись в больнице, он обнаружил, что его ограбили.

Ранее Life.ru сообщал, что на тайском Пхукете нашли тело российского туриста. На нём оказались следы пыток — по мнению правоохранителей, перед смертью 27-летнего Ильи жестоко избили. По одной из версий, он мог иметь конфликт с местными бандами.

Не оставили следов: Life.ru узнал о странных деталях смерти россиянина в Таиланде
Не оставили следов: Life.ru узнал о странных деталях смерти россиянина в Таиланде
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Costille

Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров