На популярном тайском курорте орудует банда клофелинщиц, грабящих холостяков

Злоумышленницы орудуют в барах рядом с Волкин Стрит, а также в районе Шестой улицы, Букхао и Сои. Местные жители и эмигранты трубят об опасности в местных чатах. По словам айтишника Михаила, живущего в Паттайе уже шесть лет, одна из владелиц баров даже пустила девушек к себе за процент. Однако молодой человек не одобрил такой способ заработка и поругался с ней. По словам Михаила, недавно один из пострадавших мужчин, угощённый дешёвой смесью из амфетаминов и кофеина, нанёс себе около 20 ножевых ранений в наркотическом психозе и едва не умер. Очнувшись в больнице, он обнаружил, что его ограбили.