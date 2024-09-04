На популярном тайском курорте орудует банда клофелинщиц, грабящих холостяков
Mash: В Паттайе появилась банда таек-клофелинщиц, которая грабит холостяков
В прибрежном курортном городе Паттайя в Таиланде появилась банда таек-клофелинщиц. Как сообщает Mash, за последние полгода они ограбили минимум семь россиян. Жертвы мошенниц — преимущественно одинокие мужчины, их в умат накачивают различными наркотиками, а потом шантажируют полицией.
Злоумышленницы орудуют в барах рядом с Волкин Стрит, а также в районе Шестой улицы, Букхао и Сои. Местные жители и эмигранты трубят об опасности в местных чатах. По словам айтишника Михаила, живущего в Паттайе уже шесть лет, одна из владелиц баров даже пустила девушек к себе за процент. Однако молодой человек не одобрил такой способ заработка и поругался с ней. По словам Михаила, недавно один из пострадавших мужчин, угощённый дешёвой смесью из амфетаминов и кофеина, нанёс себе около 20 ножевых ранений в наркотическом психозе и едва не умер. Очнувшись в больнице, он обнаружил, что его ограбили.
Ранее Life.ru сообщал, что на тайском Пхукете нашли тело российского туриста. На нём оказались следы пыток — по мнению правоохранителей, перед смертью 27-летнего Ильи жестоко избили. По одной из версий, он мог иметь конфликт с местными бандами.
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