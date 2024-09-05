Стало известно, как Делон распределил наследство между детьми
Figaro: Завещание французского актёра Алена Делона передано его детям из Швейцарии
Французский актёр Ален Делон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / taniavolobueva
Ушедший из жизни французский актёр Ален Делон оставил после себя завещание, которое было передано его троим детям. Как сообщает Figaro, состоящий из четырёх страниц документ был отправлен наследникам из Швейцарии.
Актёр оставил завещание, в котором указал, как распределить своё имущество, оценённое в 150 миллионов евро. Его старший сын Антони уже сделал публичное заявление. Согласно завещанию, его сестра Анушка получит половину наследства, а его брат Ален-Фабьен и он сам разделят оставшиеся 50%.
У наследников есть 30 дней для подачи претензий или опротестования завещания. Этот срок начался с момента получения завещания.
Напомним, Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Пятью годами ранее он перенёс инсульт, который подорвал общее состояние актёра и спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Артист ушёл из жизни в своём доме в окружении членов своей семьи.