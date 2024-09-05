Стало известно, как Делон распределил наследство между детьми

Ушедший из жизни французский актёр Ален Делон оставил после себя завещание, которое было передано его троим детям. Как сообщает Figaro, состоящий из четырёх страниц документ был отправлен наследникам из Швейцарии.

Актёр оставил завещание, в котором указал, как распределить своё имущество, оценённое в 150 миллионов евро. Его старший сын Антони уже сделал публичное заявление. Согласно завещанию, его сестра Анушка получит половину наследства, а его брат Ален-Фабьен и он сам разделят оставшиеся 50%.