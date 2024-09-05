В Новороссийске закрыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров

Власти Новороссийска Краснодарского края приняли решение о закрытии ряда пляжей и ограничении движения транспорта после отражения атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи!», — написал он в телеграм-канале.