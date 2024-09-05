В Новороссийске закрыли пляжи после отражения атаки безэкипажных катеров
Мэр Кравченко: Движение транспорта ограничили на набережной в Новороссийске
Власти Новороссийска Краснодарского края приняли решение о закрытии ряда пляжей и ограничении движения транспорта после отражения атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
«В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи!», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что сейчас на территории Новороссийска Краснодарского края звучит сигнал угрозы атаки бэзэкипажных катеров. Жителям и гостям города рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море. Военные отражают атаку.
Telegram / Андрей Кравченко