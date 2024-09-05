Режим Владимира Зеленского, сформировавшийся на Украине, де-юре является нелегитимным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Незалежной однажды придётся разбираться со «снежным комом», вызванным этим.

«Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет всё сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре», — сказал он в интервью газете «Известия».