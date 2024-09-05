Украине придётся разбираться со «снежным комом» из-за нелегитимности Зеленского, заявил Песков
Песков назвал режим Владимира Зеленского на Украине нелегитимным
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Режим Владимира Зеленского, сформировавшийся на Украине, де-юре является нелегитимным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Незалежной однажды придётся разбираться со «снежным комом», вызванным этим.
«Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет всё сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре», — сказал он в интервью газете «Известия».
Напомним, в конце мая президентские полномочия Владимира Зеленского истекли, согласно конституции Украины. При этом главарь киевского режима решил отказаться от проведения выборов, сославшись, в частности, на продолжающийся вооружённый конфликт.