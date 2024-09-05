Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:09

Украине придётся разбираться со «снежным комом» из-за нелегитимности Зеленского, заявил Песков

Песков назвал режим Владимира Зеленского на Украине нелегитимным

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Режим Владимира Зеленского, сформировавшийся на Украине, де-юре является нелегитимным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Незалежной однажды придётся разбираться со «снежным комом», вызванным этим.

«Но де-факто сейчас режим Зеленского продолжает свою деятельность. Им будет всё сложнее и сложнее ситуацию де-факто приводить в соответствие с ситуацией де-юре», — сказал он в интервью газете «Известия».

Песков: РФ готова к переговорам, но будет продолжать СВО до выполнения её целей
Песков: РФ готова к переговорам, но будет продолжать СВО до выполнения её целей

Напомним, в конце мая президентские полномочия Владимира Зеленского истекли, согласно конституции Украины. При этом главарь киевского режима решил отказаться от проведения выборов, сославшись, в частности, на продолжающийся вооружённый конфликт.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров