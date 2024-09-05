«Так бы поступил любой мужчина»: Владелец авто, которое объявили в розыск после стрельбы в Москве, рассказал о конфликте
Владелец авто, которое объявили в розыск после стрельбы в Москве, рассказал о ЧП
Владелец Lamborghini Urus Алексей Долгих, который был в ресторане "Аист" в центре Москвы в момент стрельбы, рассказал, что конфликт начался из-за компании парней, обливших девушку водой. По его словам, ребята за соседним столиком, очевидно, выпивали и в какой-то момент вспыхнула ссора. Сам же Долгих решил заступиться за девушку.
Долгих рассказывает о конфликте в ресторане. Видео © Telegram / SHOT
«Мне кажется, на моём месте любой мужчина так поступил. Я сделал ребятам замечание, культурно попросил вести себя нормально. Никакой агрессии и драки не было, ребята извинились, конфликт был исчерпан. После этого мы заведение покинули. И в тот момент, когда началась потасовка, мы там уже не присутствовали», — сказал он в беседе с SHOT.
По делу Долгих проходит свидетелем. В полицию Алексей приехал сам, как только узнал, что его машина находится в розыске.
Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 1 сентября. Ранее Life.ru узнал имя мужчины, устроившего стрельбу в центре Москвы. Был задержан 33-летний Дмитрий Х. Сообщалось, что другие участники конфликта скрылись с места на Lamborghini Urus, из-за чего машина была объявлена в розыск.
Telegram / SHOT