«Так бы поступил любой мужчина»: Владелец авто, которое объявили в розыск после стрельбы в Москве, рассказал о конфликте

Владелец Lamborghini Urus Алексей Долгих, который был в ресторане "Аист" в центре Москвы в момент стрельбы, рассказал, что конфликт начался из-за компании парней, обливших девушку водой. По его словам, ребята за соседним столиком, очевидно, выпивали и в какой-то момент вспыхнула ссора. Сам же Долгих решил заступиться за девушку.

Долгих рассказывает о конфликте в ресторане. Видео © Telegram / SHOT

«Мне кажется, на моём месте любой мужчина так поступил. Я сделал ребятам замечание, культурно попросил вести себя нормально. Никакой агрессии и драки не было, ребята извинились, конфликт был исчерпан. После этого мы заведение покинули. И в тот момент, когда началась потасовка, мы там уже не присутствовали», — сказал он в беседе с SHOT.