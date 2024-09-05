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5 сентября, 11:29

«Мои слова исковеркали»: Якобы обманутый экс-мужем Нюши москвич заявил, что у него нет претензий

Представитель экс-мужа Нюши Сивова опровергла, что его обвиняют в мошенничестве

Игорь Сивов с бывшей женой певице Нюшей (Анна Шурочкина). Обложка © ТАСС / Елизавет Клементьева

Игорь Сивов с бывшей женой певице Нюшей (Анна Шурочкина). Обложка © ТАСС / Елизавет Клементьева

Представитель бывшего мужа певицы Нюши Игоря Сивова опровергла информацию СМИ о том, что его обвиняют в мошенничестве. Мария Редекоп прокомментировала ситуацию в разговоре с Life.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что претензии против Сивова, который ведёт тренинги и курсы личностного роста, высказал 39-летний Газинур Г. По данным журналистов, житель Москвы заявил, что потерял порядка десяти миллионов рублей, поверив бывшему мужу Нюши и их общему знакомому. Однако, подчеркнула Редекоп, у Газинура нет претензий к Сивову.

«Он, действительно, давно знаком с Игорем и они дружат. Он не имеет никаких вопросов к Игорю и уж точно претензий. Мало того, это зафиксировано в письменном виде. Объяснение Газинура есть в материалах проверки у правоохранителей, я видела объяснение», — рассказала PR-директор.

Сам Газинур рассказал Life.ru, что не давал комментарии СМИ. Мужчина отметил, что сейчас по Сети гуляет много недостоверных подробностей.

«Мои слова исковеркали, я не имею к Игорю никаких вопросов, а уж тем более претензий», — рассказал приятель Сивова, добавив, что накануне был в правоохранительных органах и написал все объяснения.

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Ранее адвокат Сергей Жорин усомнился, что Сивова можно считать мошенником. По его словам, никто не может гарантировать, что инвестиции принесут прибыль или инвестор сохранит свои средства.

Никита Никонов
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