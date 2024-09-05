В ДНР заочно осудят двух грузинских наёмников, воевавших в составе ВСУ
В Донецкой Народной Республике заочно осудят двух граждан Грузии, воевавших в составе ВСУ в качестве наёмников. Об этом рассказала пресс-служба региональной Прокуратуры. Первый из них — 34-летний Георги Руситашвили, который принимал участие в боевых действиях с февраля 2022 года по июль 2024 года.
«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.
Против иностранца заведено дело по статье по части 3 статьи 359 («Участие наёмника в вооружённом конфликте») УК РФ. Сейчас он находится в международном розыске.
Также суд заочно вынес обвинительный приговор и объявил в международный розыск 54-летнего Вано Надирадзе. За тот же период времени он получил за свои действия более 7,1 миллиона рублей. Наёмника обвиняют по той же статье.
Недавно Лефортовский районный суд города Москвы отправил под арест двух наёмников из Колумбии, которые участвовали в военных действиях против России на стороне ВСУ. Они попались, потому что пытались сэкономить на авиабилетах, и были выданы РФ Венесуэлой.
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