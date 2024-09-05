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5 сентября, 13:31

В ДНР заочно осудят двух грузинских наёмников, воевавших в составе ВСУ

В Донецкой Народной Республике заочно осудят двух граждан Грузии, воевавших в составе ВСУ в качестве наёмников. Об этом рассказала пресс-служба региональной Прокуратуры. Первый из них — 34-летний Георги Руситашвили, который принимал участие в боевых действиях с февраля 2022 года по июль 2024 года.

«За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 6,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Против иностранца заведено дело по статье по части 3 статьи 359 («Участие наёмника в вооружённом конфликте») УК РФ. Сейчас он находится в международном розыске.

Также суд заочно вынес обвинительный приговор и объявил в международный розыск 54-летнего Вано Надирадзе. За тот же период времени он получил за свои действия более 7,1 миллиона рублей. Наёмника обвиняют по той же статье.

В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области
В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области

Недавно Лефортовский районный суд города Москвы отправил под арест двух наёмников из Колумбии, которые участвовали в военных действиях против России на стороне ВСУ. Они попались, потому что пытались сэкономить на авиабилетах, и были выданы РФ Венесуэлой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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