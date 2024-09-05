В Москве суд вынес приговор по делу о хищении денег у хоккеиста Радулова

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении денег у известного хоккеиста Александра Радулова. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, три фигуранта получили от пяти до 12 лет лишения свободы.

Один из фигурантов дела в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«Экс-председатель совета директоров «Транснационального банка» Сергей Кононов приговорён к 12 годам лишения свободы, его помощник Роман Швец получил 6,5 года, замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева — пять лет лишения свободы», — говорится в сообщении надзорного органа.

Установлено, что Кононов, Швец и Пантелеева похитили денежные средства именитого хоккеиста в размере более 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, в 2014-2015 годах они переводили на счета подконтрольных юрлиц средства, принадлежащие банку, в размере более 213,4 миллиона рублей, распорядившись по своему усмотрению. Отметим, что ЦБ отозвал у «Транснационального банка» лицензию в апреле 2015 года.

Несколько лет назад адвокат Радулова, на тот момент выступавшего в НХЛ за «Даллас Старз», Сергей Ташков рассказал журналистам, что хоккеист на протяжении нескольких лет переводил зарплату в «Транснациональный банк», у которого впоследствии отозвали лицензию.