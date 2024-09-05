«Идиоты»: Пашутин пригрозил Хельсинки танками после сообщений об изъятии квартиры

Российский актёр Александр Пашутин прокомментировал новости об изъятии его квартиры в Финляндии. В беседе с aif.ru он назвал трудности с недвижимостью несущественными и в шутку пообещал пойти на новоиспечённого члена НАТО танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии — они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — отметил Пашутин.

Кроме того, артист выразил уверенность в том, что для него все закончится хорошо. По словам Пашутина, раньше в курортный город Пункахарью, где у него есть квартира, ездили русские. Финны всегда были к нему доброжелательны. Актер пояснил, что в итоге приобрёл недвижимость там из-за низкой цены.