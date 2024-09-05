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5 сентября, 20:33

«Идиоты»: Пашутин пригрозил Хельсинки танками после сообщений об изъятии квартиры

Актёр Пашутин пригрозил Финляндии танками после сообщений об изъятии квартиры

Российский актёр Александр Пашутин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский актёр Александр Пашутин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский актёр Александр Пашутин прокомментировал новости об изъятии его квартиры в Финляндии. В беседе с aif.ru он назвал трудности с недвижимостью несущественными и в шутку пообещал пойти на новоиспечённого члена НАТО танками.

«У нас друзей нет, все — враги. А по поводу Финляндии — они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Они идиоты», — отметил Пашутин.

Кроме того, артист выразил уверенность в том, что для него все закончится хорошо. По словам Пашутина, раньше в курортный город Пункахарью, где у него есть квартира, ездили русские. Финны всегда были к нему доброжелательны. Актер пояснил, что в итоге приобрёл недвижимость там из-за низкой цены.

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Как писал Life.ru, российские актёры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в финском городе Пункахарью. Причина — якобы задолженности по коммуналке. Тем временем юрист Русяев назвал единственный вариант, при котором российские звёзды смогут вернуть жильё в Финляндии.

Илья Попов
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