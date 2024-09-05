Даже если Киев и получит разрешение от США наносить американским оружием удары вглубь России, это не поможет им победить в конфликте. Как заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ВСУ бессильны перед российской авиацией.

Она пояснила, что Киев не сможет достичь успехов на поле боя даже при наличии разрешения на удары вглубь России из-за преимущества России в небе. Дело в том, что основная часть российских аэродромов находится в сотнях километрах от контролируемых Украиной территорий и ATACMS просто не смогут их достичь. Более того, количество дальнобойных ракет ограничено.