В Пентагоне признали бессилие Киева перед лицом российской авиации
Пентагон: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации РФ
Даже если Киев и получит разрешение от США наносить американским оружием удары вглубь России, это не поможет им победить в конфликте. Как заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ВСУ бессильны перед российской авиацией.
Она пояснила, что Киев не сможет достичь успехов на поле боя даже при наличии разрешения на удары вглубь России из-за преимущества России в небе. Дело в том, что основная часть российских аэродромов находится в сотнях километрах от контролируемых Украиной территорий и ATACMS просто не смогут их достичь. Более того, количество дальнобойных ракет ограничено.
«Повторюсь, влияние [на ситуацию на поле боя соответствующего разрешения] будет весьма незначительным, а стратегическая ценность очень мала», — пояснила Сингх.
Напомним, недавно глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров посещали Вашингтон, пытаясь склонить Штаты к оружейному карт-бланшу. Однако поездка закончилась для Киева неутешительно. Как подчёркивали в Белом доме, администрация президента Джо Байдена не намерена менять своё мнение относительно ударов вглубь России.
VK / Минобороны РФ