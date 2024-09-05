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5 сентября, 20:47

В Пентагоне признали бессилие Киева перед лицом российской авиации

Пентагон: Разрешение на удары вглубь России не поможет Киеву против авиации РФ

Даже если Киев и получит разрешение от США наносить американским оружием удары вглубь России, это не поможет им победить в конфликте. Как заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ВСУ бессильны перед российской авиацией.

Она пояснила, что Киев не сможет достичь успехов на поле боя даже при наличии разрешения на удары вглубь России из-за преимущества России в небе. Дело в том, что основная часть российских аэродромов находится в сотнях километрах от контролируемых Украиной территорий и ATACMS просто не смогут их достичь. Более того, количество дальнобойных ракет ограничено.

«Повторюсь, влияние [на ситуацию на поле боя соответствующего разрешения] будет весьма незначительным, а стратегическая ценность очень мала», — пояснила Сингх.

Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ
Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ

Напомним, недавно глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров посещали Вашингтон, пытаясь склонить Штаты к оружейному карт-бланшу. Однако поездка закончилась для Киева неутешительно. Как подчёркивали в Белом доме, администрация президента Джо Байдена не намерена менять своё мнение относительно ударов вглубь России.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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