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6 сентября, 02:05

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Тулой

Открытое горение на складе завода «Пластик» в городе Узловая Тульской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.

«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. <…> На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области вечером, 5 сентября. Его площадь составила две тысячи квадратных метров.

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Telegram / МЧС России

Оксана Попова
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