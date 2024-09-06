Пожарные ликвидировали открытое горение на складе под Тулой
Открытое горение на складе завода «Пластик» в городе Узловая Тульской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Тульской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. <…> На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Напомним, крупный пожар разгорелся территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области вечером, 5 сентября. Его площадь составила две тысячи квадратных метров.
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