Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Бахрейн, однако пока его не рассматривал. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати сообщил, что власти азиатской страны ожидают ответа на приглашение.
«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока ещё не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — пояснил помощник лидера РФ.
Напомним, что в мае президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели переговоры в Москве. Стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество. Кроме того, российский лидер пригласил короля посетить саммит БРИКС в Казани в октябре — политик принял приглашение. Также Путин подарил Хамаду бен Исе Аль Халифе «длинную модель» отечественного автомобиля Aurus.