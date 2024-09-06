Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн

Президент России Владимир Путин получил приглашение посетить Бахрейн, однако пока его не рассматривал. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати сообщил, что власти азиатской страны ожидают ответа на приглашение.

«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока ещё не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», — пояснил помощник лидера РФ.