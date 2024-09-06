Самая большая в мире золотая рыбка Морковка умерла во Франции
Daily Mail: Тело самой большой золотой рыбки весом 30 кг нашли в пруду в Шампани
Самая большая золотая рыбка Морковка, тело которой нашли в Шампани. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lee Cook
Во французской Шампани нашли тело самой большой золотой рыбки в мире, которая весила примерно 30 килограммов. По данным Daily Mail, безжизненного огромного оранжевого карпа по имени Морковка обнаружили в пруду Bluewater Lakes.
Точный возраст рыбки неизвестен, однако считалось, что ей было примерно 20 лет. Специалисты говорят, что она ушла из жизни из-за старости. Морковка получила мировое признание, а некоторые рыболовы специально приезжали в Шампань из разных уголков мира, чтобы поймать карпа и отпустить его.
Самую большую золотую рубку похоронили рядом с её прудом, а в память о ней даже установили мемориальную доску. Морковка оставила двух мальков, один из них весит уже 18 килограммов. Одним из последних, кто выловил рубку, был Ли Паркер.
«Абсолютно ужасная новость, ведь я ловил её всего несколько недель назад. Такая трагическая утрата. Рад, что память о ней будет жить вечно», — сказал он.
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