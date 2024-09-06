Самая большая в мире золотая рыбка Морковка умерла во Франции

Во французской Шампани нашли тело самой большой золотой рыбки в мире, которая весила примерно 30 килограммов. По данным Daily Mail, безжизненного огромного оранжевого карпа по имени Морковка обнаружили в пруду Bluewater Lakes.

Точный возраст рыбки неизвестен, однако считалось, что ей было примерно 20 лет. Специалисты говорят, что она ушла из жизни из-за старости. Морковка получила мировое признание, а некоторые рыболовы специально приезжали в Шампань из разных уголков мира, чтобы поймать карпа и отпустить его.

Самую большую золотую рубку похоронили рядом с её прудом, а в память о ней даже установили ​​мемориальную доску. Морковка оставила двух мальков, один из них весит уже 18 килограммов. Одним из последних, кто выловил рубку, был Ли Паркер.