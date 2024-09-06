ВС России за сутки отразили две и сорвали три атаки ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки отразили две и сорвали три атаки со стороны Вооружённых силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка», — отметили в ведомстве.

В результате, по данным Минобороны РФ, противник потерял до 30 военных, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, российские бойцы поразили позиции 22-й, 61-й и 115-й механизированных, а также 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борков, Вишнёвки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагости.