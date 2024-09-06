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6 сентября, 11:24

ВС России за сутки отразили две и сорвали три атаки ВСУ в Курской области

Российские военные за сутки отразили две и сорвали три атаки со стороны Вооружённых силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в пятницу, 6 сентября, заявили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Матвеевка и Ольговка. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка», — отметили в ведомстве.

В результате, по данным Минобороны РФ, противник потерял до 30 военных, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, российские бойцы поразили позиции 22-й, 61-й и 115-й механизированных, а также 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борков, Вишнёвки, Внезапного, Гордеевки, Кругленького, Казачьей Локни, Косицы, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Новой Сорочины и Снагости.

Также ВС РФ атаковали формирования ВСУ в Сумской области, граничащей с Курской с юго-западной и западной стороны. Под удар попали 22-я и 115-я механизированные, 80-я и 95-я десантно-штурмовые, 92-я штурмовая бригада ВСУ и 1-я бригада национальной гвардии, а также 101-я, 103-я, 106-я, 107-я и 129-я бригады территориальной обороны. Это произошло у Белополья, Боромли, Брусков, Гриценково, Глухова, Глыбного, Линово, Мирополья, Орловки, Ободы, Писаревки, Сум, Хотени, Юнаковки и Ямполя.

ВСУ несут огромные суточные потери в Курской области
ВСУ несут огромные суточные потери в Курской области

Как сообщал Life.ru, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 10 тысяч военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, сейчас там идёт решающий бой всей СВО.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
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