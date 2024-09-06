В Калининграде идут переговоры главы «Росатома» Лихачёва и гендира МАГАТЭ Гросси

В Калининграде стартовала встреча главы государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В ходе диалога планируется обсудить вопросы безопасности на АЭС.

Лихачёв и Гросси проводят переговоры в Калининграде. Видео © Пресс-служба «Росатома»

«Переговоры пройдут в закрытом формате, по итогам ожидается подход и комментарий для СМИ со стороны Рафаэля Гросси и со стороны Алексея Лихачёва», — пояснили представители «Росатома».

Также к рабочей встрече Лихачёва и Гросси присоединились представители МИД РФ, Минобороны и Ростехнадзора. Деловое мероприятие проходит в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa.