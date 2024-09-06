В Калининграде идут переговоры главы «Росатома» Лихачёва и гендира МАГАТЭ Гросси
Лихачёв и Гросси на переговорах в Калининграде. Обложка © Пресс-служба «Росатома»
В Калининграде стартовала встреча главы государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В ходе диалога планируется обсудить вопросы безопасности на АЭС.
Лихачёв и Гросси проводят переговоры в Калининграде. Видео © Пресс-служба «Росатома»
«Переговоры пройдут в закрытом формате, по итогам ожидается подход и комментарий для СМИ со стороны Рафаэля Гросси и со стороны Алексея Лихачёва», — пояснили представители «Росатома».
Также к рабочей встрече Лихачёва и Гросси присоединились представители МИД РФ, Минобороны и Ростехнадзора. Деловое мероприятие проходит в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa.
Напомним, что 4 сентября Рафаэль Гросси посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Для него это уже пятая с начала боевых действий поездка туда. Директор станции Юрий Черничук отмечал, что очередной обстрел со стороны ВСУ повредил одну из линий электропередачи, питающих ЗАЭС. При этом глава МАГАТЭ после визита не назвал виновных в ударах по указанному объекту.