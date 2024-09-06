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6 сентября, 13:26

В школах Курска используют мешки с песком в целях безопасности

В школах Курска используют дополнительные меры безопасности в виде мешков с песком и специальной плёнки. Также во всех образовательных учреждениях определены зоны, в которых смогут укрыться дети и персонал в случае атаки ВСУ. Об этом сообщили в администрации города.

Оконные проёмы в школах Курска укрепили мешками с песком. Фото © Telegram / Город Курск

Оконные проёмы в школах Курска укрепили мешками с песком. Фото © Telegram / Город Курск

«В соответствии с решением оперштаба, в образовательных организациях города ведётся работа по обеспечению безопасности. Окна оклеиваются защитной плёнкой, оконные проёмы укрепляются мешками с песком», говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

В каждом образовательном учреждении определены зоны безопасности для укрытия детей и персонала в случае поступления сигналов «Ракетная опасность» или «Опасность атаки БПЛА», добавили в администрации.

Также городской комитет образования отчитался, что специальной плёнкой оклеено более 5,5 тысячи окон. Мешками с песком укреплено 45 оконных проёмов на 12 объектах.

Школьница из Курска сочинила трогательный стих, посвящённый детям из приграничья
Школьница из Курска сочинила трогательный стих, посвящённый детям из приграничья

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают всё для возвращения жизни детей приграничных районов в нормальное русло. Глава государства выразил уверенность, что так оно и будет. Учебный год в ряде школ Курской области начался в смешанном формате.

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Telegram / Город Курск

Мария Любицкая
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