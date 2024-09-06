В школах Курска используют мешки с песком в целях безопасности
В школах Курска используют дополнительные меры безопасности в виде мешков с песком и специальной плёнки. Также во всех образовательных учреждениях определены зоны, в которых смогут укрыться дети и персонал в случае атаки ВСУ. Об этом сообщили в администрации города.
Оконные проёмы в школах Курска укрепили мешками с песком. Фото © Telegram / Город Курск
«В соответствии с решением оперштаба, в образовательных организациях города ведётся работа по обеспечению безопасности. Окна оклеиваются защитной плёнкой, оконные проёмы укрепляются мешками с песком», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации.
В каждом образовательном учреждении определены зоны безопасности для укрытия детей и персонала в случае поступления сигналов «Ракетная опасность» или «Опасность атаки БПЛА», добавили в администрации.
Также городской комитет образования отчитался, что специальной плёнкой оклеено более 5,5 тысячи окон. Мешками с песком укреплено 45 оконных проёмов на 12 объектах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают всё для возвращения жизни детей приграничных районов в нормальное русло. Глава государства выразил уверенность, что так оно и будет. Учебный год в ряде школ Курской области начался в смешанном формате.
Telegram / Город Курск