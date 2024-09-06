МИД Белоруссии заявил протест послу Японии из-за пойманного шпиона
Сотрудник японских спецслужб Масатоси Наканиси, который был задержан в Белоруссии. Обложка © Телеканал «Беларусь 1»
В МИД Белоруссии вызвали посла Японии в республике Хироюки Ямамото. Там ему выразили протест в связи со шпионской деятельностью задержанного ранее Масатоси Наканиси,. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«В МИД Беларуси 6 сентября был вызван посол Японии Хироюки Ямамото. Главе японской дипмиссии был заявлен протест в связи с проведением недавно задержанным гражданином Японии на территории нашей страны шпионской деятельности, нанёсшей ущерб безопасности Республики Беларусь», — заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
По его словам, расследование дела находится на завершающей стадии. Суд определит гражданину Японии меру ответственности в связи с законодательством, отметил Глаз. Он добавил, что требования Токио скрыть преступление от общественности оставлены без внимания в связи с их неправомочностью. При этом Минск не отказывается от взаимодействия с японской стороной по этому делу.
«Подчёркиваем неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны», — заключил пресс-секретарь белорусского дипведомства.
Напомним, о задержании японца на территории Белоруссии стало известно 5 сентября. Мужчина собирал в республике информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной и разведывал обстановку внутри страны. Ему предъявлено обвинение в агентурной деятельности.