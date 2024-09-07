Три человека ранены в результате стрельбы в Махачкале

В Махачкале в районе улиц Толстого и Танкаева произошёл инцидент с применением травматического пистолета. Стрельба разразилась у здания, где находится популярный компьютерный клуб, передаёт Mash Gor.

Очевидцы сообщили, что было не менее семи выстрелов. После стрельбы в заведение вбежали трое мужчин, все с ранениями. Один получил пулю в плечо, другой — в грудь, а у третьего была прострелена нога.