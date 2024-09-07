Три человека ранены в результате стрельбы в Махачкале
Mash Gor: В результате перестрелки у компьютерного клуба в Махачкале трое ранены
Сообщается, что прозвучало не менее семи выстрелов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Makhh
В Махачкале в районе улиц Толстого и Танкаева произошёл инцидент с применением травматического пистолета. Стрельба разразилась у здания, где находится популярный компьютерный клуб, передаёт Mash Gor.
Кадры последствий стрельбы в Махачкале у компьютерного клуба. Видео © Mash Gor
Очевидцы сообщили, что было не менее семи выстрелов. После стрельбы в заведение вбежали трое мужчин, все с ранениями. Один получил пулю в плечо, другой — в грудь, а у третьего была прострелена нога.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.