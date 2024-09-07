Ивлеева требует свой миллион с мебельщика, замявшего скандал со шкафом громким обещанием об СВО

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает бороться за свою гардеробную. Знаменитость снова подала в суд на мебельщиков из Петербурга, которые не доделали ей шкаф, а потом пообещали продать его и отправить деньги на СВО.

По данным SHOT, новое исковое заявление Настюшки было зарегистрировано в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Требования всё те же — вернуть ей 1,1 млн рублей.

Первый раз на петербургскую компанию PLYwood Ивлеева подала в суд ещё в июле прошлого года. Телеведущей обещали сделать гардеробную для хранения брендовых шмоток. Звёздная клиентка утвердила проект и заплатила аванс — 1,1 млн рублей, но потом сообщила, что её развели: шкафа она так и не дождалась, а сайт мебельщиков перестал работать.

Руководитель компании Дмитрий Ларичкин тогда заявил, что никто Ивлееву не кидал, у них просто произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной, а шкаф на тот момент уже почти был готов.

В этом году суд вынес вердикт, который Ивлееву не устроил. Мебельщиков обязали вернуть клиентке всего 6 тысяч рублей (неустойка + госпошлина). Апелляция блогерши ничего не дала. Теперь гардеробное дело будут рассматривать заново.