Ивлеева требует свой миллион с мебельщика, замявшего скандал со шкафом громким обещанием об СВО
Ивлеева подала иск на 1,1 млн против мебельщиков за недоделанную гардеробную
Анастасия Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева продолжает бороться за свою гардеробную. Знаменитость снова подала в суд на мебельщиков из Петербурга, которые не доделали ей шкаф, а потом пообещали продать его и отправить деньги на СВО.
По данным SHOT, новое исковое заявление Настюшки было зарегистрировано в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. Требования всё те же — вернуть ей 1,1 млн рублей.
Первый раз на петербургскую компанию PLYwood Ивлеева подала в суд ещё в июле прошлого года. Телеведущей обещали сделать гардеробную для хранения брендовых шмоток. Звёздная клиентка утвердила проект и заплатила аванс — 1,1 млн рублей, но потом сообщила, что её развели: шкафа она так и не дождалась, а сайт мебельщиков перестал работать.
Руководитель компании Дмитрий Ларичкин тогда заявил, что никто Ивлееву не кидал, у них просто произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной, а шкаф на тот момент уже почти был готов.
В этом году суд вынес вердикт, который Ивлееву не устроил. Мебельщиков обязали вернуть клиентке всего 6 тысяч рублей (неустойка + госпошлина). Апелляция блогерши ничего не дала. Теперь гардеробное дело будут рассматривать заново.
Напомним, Настя Ивлеева выиграла суд с мебельной компанией из Санкт-Петербурга. Но её требования суд удовлетворил частично, присудив ей лишь шесть тысяч рублей. Позже руководитель фирмы Ларичкин назвал Ивлееву собакой и заявил о намерении подписать контракт на участие в спецоперации на Украине. Шкаф же обещал продать на аукционе и направить деньги на поддержку ВС РФ в зоне СВО. Об исполнении своей задумки он потом не отчитывался.