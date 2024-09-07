Десант ВСУ со спецназом «‎Лють‎» пошли в контратаку и позорно отступили, потеряв сотни солдат ВСУ потеряли за сутки до 470 военных в зоне ответственности группировки «Центр» 7 сентября, 10:10 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия за последние сутки лишилась до 470 солдат в результате успешного продвижения российской группировки «Центр», также силами ВС РФ освобождено село Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отражены 7 контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 470 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидова, Мемрика и Галицыновки. Противник потерял боевые бронемашины MaxxPro производства США и «Казак», 4 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», французскую гаубицу Caesar, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», артиллерийскую установку «Гвоздика» и шесть гаубиц Д-30, добавили в Минобороны.

Также сообщалось, что группировка войск «Запад» поразила пункт временного нахождения подразделения, а также живую силу ВСУ в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, цель была уничтожена расчётами самоходных гаубиц «Мста-С».

Авторы Татьяна Миссуми