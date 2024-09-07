Собянин в беседе Life.ru заинтриговал москвичей сюрпризом на День города

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает День города вместе со всеми жителями столицы. В разговоре с корреспондентом Life.ru чиновник пообещал вскоре раскрыть секретный подарок для города.

«Здесь же вместе все встречаем! Главный подарок — секрет! Скоро узнаете!», — ответил мэр на вопрос о планах на День города в концертном зале «Зарядье».