Собянин в беседе Life.ru заинтриговал москвичей сюрпризом на День города
Собянин анонсировал подарок на День города, но решил не раскрывать секрет
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает День города вместе со всеми жителями столицы. В разговоре с корреспондентом Life.ru чиновник пообещал вскоре раскрыть секретный подарок для города.
Сергей Собянин про День города. Видео © Life.ru
«Здесь же вместе все встречаем! Главный подарок — секрет! Скоро узнаете!», — ответил мэр на вопрос о планах на День города в концертном зале «Зарядье».
Напомним, День города в Москве будут отмечать два дня – 7 и 8 сентября. В развлекательной программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». В праздничных мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.
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