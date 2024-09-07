Единение общества привело к трансформации выборов в Сибири и на Дальнем Востоке Гераскин озвучил главные выводы по итогам выборов в Сибири и на Дальнем Востоке 7 сентября, 14:18 Выборы в России. Обложка © Life.ru

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) обычно определяет электоральные тренды для множества регионов России, так как голосование здесь начинается раньше, и на его результаты ориентируются другие. Об этом Life.ru рассказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин, комментируя ход выборов в РФ.

В этом году в ДФО прогнозируется умеренная явка избирателей. Это можно объяснить прежде всего достигнутым социальным и политическим согласием, а также отсутствием широкого применения рискованных политических технологий Илья Гераскин политолог, член Экспертного клуба «Дигория»

По его словам, наиболее сильно эта особенность проявляется в Хабаровском крае, где исполняющий обязанности губернатора имел всего три с половиной месяца для решения актуальных социально-экономических задач и формирования этого «общественного консенсуса». Как итог – регион не только показывает признаки выхода из длительного периода внутренней социальной и политической нестабильности, но и становится одним из ключевых объектов внимания руководства страны в контексте изменения внешнеполитического курса в сторону Востока, отметил аналитик.

Что касается Сибирского федерального округа (СФО), то после первого дня Горный Алтай — в лидерах по явке в ДЭГ. Несмотря на то, что в республике впервые применяется электронное голосование, властям удалось эффективно провести кампанию по информированию избирателей о возможностях участия в выборах, пояснил Гераскин. В свою очередь, Кузбасс стал первым выборным субъектом, преодолевшим явку в 50%. Это традиционные цифры для Кемеровской области: на прошлых выборах в 2018 году явка также была высокой — около 66,3%, с учётом отсутствия трёхдневки и ДЭГ, напомнил эксперт.

«По итогам двух дней голосования можно выделить несколько ключевых тенденций текущего электорального цикла в ДФО и СФО. Во-первых, умеренная явка в Хабаровском крае не является аномальным явлением и свидетельствует об особой органике выборного процесса в крае», — добавил он.

Во-вторых, традиционные «скандальность» и «протестность» дальневосточных кампаний остаётся электоральным пережитком прошлого, даже сложный по среднестатистическим меркам Забайкальский край вошёл в русло политической стабильности и демонстрирует хорошую выборную динамику. В-третьих, Горный Алтай во главе с Андреем Турчаком в изначально «красной» республике смог провести качественную информационную кампанию — как результат, регион является лидером среди голосующих на платформе ДЭГ, продолжил политолог.

«В-четвёртых, Кузбасс подтверждает статус «электорального шахтёрско-сибирского региона». Область претендует на самые высокие результаты и по уровню поддержки врио губернатора, и по явке по итогам ЕДГ. Наконец, эти выборы в очередной раз доказывают: ДФО и СФО — больше не территории-аномалии, а регионы-лидеры с уникальными избирательными традициями и особенностями», — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Лидерами по явке избирателей на 7 сентября стали Курская, Кемеровская и Брянская области.