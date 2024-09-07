Пожар произошёл в здании ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве. Порядка 50 студентов и сотрудников эвакуировали, никто не пострадал, сообщает SHOT.

В Москве загорелся 12-этажный корпус ВГИКа. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, возгорание началось в 12-этажном корпусе, где занимались третьекурсники. Очаг находился на пятом этаже. Там загорелась мебель и стеллажи на площади 40 квадратов. Пожарным уже удалось справиться с огнём, осталось задымление, причина выясняется.