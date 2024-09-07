«Макрона в отставку!» Французы вышли на многотысячные протесты
Тысячи протестующих потребовали отставки Макрона на митинге в Париже
Протесты в Париже. Обложка © Х / buenopin
В Париже тысячи французов вышли на акцию протеста на площадь Бастилии, требуя отставки президента страны Эмманюэля Макрона и скандируя лозунги против проводимой им политики. Как пишет Le Figaro, местная полиция опасается погромов и нападений, так как к митингующим присоединяются и радикалы.
Протестующие обвиняют французского лидера в «разрушении демократии» после того, как кандидатура премьер-министра от левого альянса была отклонена, несмотря на победу блока на парламентских выборах. Участники митинга скандируют: «Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон — разрушитель демократии!».
Толпа заняла не только площадь, но и прилегающие к ней улицы. Выразить недовольство пришли как активисты из левого движения, так и рядовые французы, в том числе студенты и представители профсоюзов. По данным местной полиции, столкновений и потасовок пока не зафиксировано, колонна должны пройти до площади Нации. Акции протеста проходят и в других городах Франции, всего на улицы могут выйти до 30 тысяч французов.
Напомним, новым премьер-министром Франции назначен бывший еврокомиссар и экс-глава МИД (2004-2005) страны Мишель Барнье. Однако его утверждение в должности вызвало бурю негодования в политических кругах. Дело в том, что в июле во Франции прошли парламентские выборы, больше всего голосов французы отдали за левый альянс «Новый народный фронт». Но Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьера страны от победившего блока.