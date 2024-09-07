«Макрона в отставку!» Французы вышли на многотысячные протесты Тысячи протестующих потребовали отставки Макрона на митинге в Париже 7 сентября, 14:39 Протесты в Париже. Обложка © Х / buenopin

В Париже тысячи французов вышли на акцию протеста на площадь Бастилии, требуя отставки президента страны Эмманюэля Макрона и скандируя лозунги против проводимой им политики. Как пишет Le Figaro, местная полиция опасается погромов и нападений, так как к митингующим присоединяются и радикалы.

Протесты в Париже. Видео © Х / buenopin / IvaMasson

Протестующие обвиняют французского лидера в «разрушении демократии» после того, как кандидатура премьер-министра от левого альянса была отклонена, несмотря на победу блока на парламентских выборах. Участники митинга скандируют: «Макрона в отставку!», «Остановим макроновский силовой переворот!», «Макрон — разрушитель демократии!».

Толпа заняла не только площадь, но и прилегающие к ней улицы. Выразить недовольство пришли как активисты из левого движения, так и рядовые французы, в том числе студенты и представители профсоюзов. По данным местной полиции, столкновений и потасовок пока не зафиксировано, колонна должны пройти до площади Нации. Акции протеста проходят и в других городах Франции, всего на улицы могут выйти до 30 тысяч французов.

Напомним, новым премьер-министром Франции назначен бывший еврокомиссар и экс-глава МИД (2004-2005) страны Мишель Барнье. Однако его утверждение в должности вызвало бурю негодования в политических кругах. Дело в том, что в июле во Франции прошли парламентские выборы, больше всего голосов французы отдали за левый альянс «Новый народный фронт». Но Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьера страны от победившего блока.

Авторы Татьяна Миссуми