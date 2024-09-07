Эксперт объяснил, почему Москву можно считать прототипом мегаполиса будущего

День рождения любого города — это всегда повод поговорить о том, как он развивается и сам по себе, и в сравнении с другими городами и регионами. Москва, которой сегодня исполняется 877 лет, — это всё-таки город-регион, что является одной из составляющих её уникальности, заявил в беседе с Life.ru политконсультант, стратег, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии» Станислав Корякин.

«Глава Москвы называется мэром, но по размерам города, масштабу его экономики, проектов, которые в нём реализуются, его можно сравнить даже с некоторыми государствами. Если, например, посмотреть на рейтинг Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики — а там рассматривали 200 городов мира, — то Москва окажется лидером среди мегаполисов по инновационной привлекательности», — сказал он.

Эксперт добавил, что в Москве есть три инновационных кластера, а по количеству технопарков (51, включая семь приоритетных инвестиционных проектов по их созданию) столица России занимает второе место в мире после Пекина. Можно сказать, что город даёт пример другим регионам нашей страны, как эффективно внедрять различные технологии и инновации в повседневную жизнь, в сферу управления или политики, указал специалист.

Также Корякин подчеркнул, что столица, являясь одним из самых технологических городов, демонстрирует ещё и активное развитие среды для жизни: общественные пространства, транспорт, система взаимодействия с властями города и тому подобное. Кроме того, в Москве очень хорошо развита сфера услуг.

«Например, я, как человек, который объездил много городов страны и мира, могу сказать так, что в Москве порой проще найти более качественную и вкусную пищу, чем, например, в каких-то странах, где эта еда была придумана. Например, пиццу. Я в Москве ел одну из самых вкусных пицц, и при этом я вспоминаю, например, пиццу в Неаполе в одном из очень раскрученных ресторанов, которую в принципе есть было невозможно», — отметил Корякин.

С точки зрения жизни можно сказать, что Москва сейчас — это такой город, в котором, если ты что-то захочешь, у тебя через 15–30 минут это будет дома, потому что большое количество предложений, конкуренция стимулируют появление продуктов, услуг, различных сервисов и с высоким качеством. Политконсультант Станислав Корякин

В заключение собеседник Life.ru выразил мнение, что вызов, который, очевидно, стоит перед столицей, связан с вопросами агломерационного развития — со всем вытекающим из этого (экология, безопасность, транспортная система, система управления). Однако, по его мнению, в решении этих вопросов город показывает хороший пример для тех регионов и мегаполисов, которые активно развиваются. Можно сказать, что Москва — это один из вариантов прототипа мегаполиса будущего.