Экс-сотрудник ЦРУ сравнил США с хозяйкой борделя после обвинений в адрес России
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Обвиняя Россию, США напоминают хозяйку борделя
США напоминают владелицу борделя, которая любит читать всем мораль. Такое сравнение провёл экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя упрёки Вашингтона в адрес России во мнимом вмешательстве в выборы.
«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Бывший аналитик напомнил, что Штаты в своё время вмешивались во внутренние дела России, Грузии, Ирака, Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Мексики и других стран. По словам Джонсона, этот список можно долго продолжать, но жаль времени.
Напомним, что ранее в США заподозрили российские СМИ во вмешательстве в выборы. Из-за этого американский Минфин ввёл санкции против ряда организаций РФ. В Госдуме назвали обвинения России во вмешательстве в выборы русофобским приёмом Соединённых Штатов.
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