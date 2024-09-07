ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 19:45

Экс-сотрудник ЦРУ сравнил США с хозяйкой борделя после обвинений в адрес России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Обвиняя Россию, США напоминают хозяйку борделя

США напоминают владелицу борделя, которая любит читать всем мораль. Такое сравнение провёл экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя упрёки Вашингтона в адрес России во мнимом вмешательстве в выборы.

«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Бывший аналитик напомнил, что Штаты в своё время вмешивались во внутренние дела России, Грузии, Ирака, Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Мексики и других стран. По словам Джонсона, этот список можно долго продолжать, но жаль времени.

Разведка США не нашла фактов вмешательства в выборы, но всё равно прошлась по России
Разведка США не нашла фактов вмешательства в выборы, но всё равно прошлась по России

Напомним, что ранее в США заподозрили российские СМИ во вмешательстве в выборы. Из-за этого американский Минфин ввёл санкции против ряда организаций РФ. В Госдуме назвали обвинения России во вмешательстве в выборы русофобским приёмом Соединённых Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lucky-photographer

Никита Никонов
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar

Новости партнеров