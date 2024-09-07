США напоминают владелицу борделя, которая любит читать всем мораль. Такое сравнение провёл экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя упрёки Вашингтона в адрес России во мнимом вмешательстве в выборы.

«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — отметил Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.