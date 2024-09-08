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7 сентября, 21:33

Одесситы не стали терпеть беспредел властей и вышли на улицы — видео

Одесситы перекрыли дорогу на западе города из-за четырёхдневного блэкаута

Десятки жителей Одессы перекрыли автомобильную дорогу на улице Столбовой. Таким образом горожане пытаются привлечь внимание властей к продолжительному блэкауту — в последний раз свет в их домах появлялся четыре дня назад.

На кадрах из соцсетей видно, что толпа одесситов заняла позицию на пешеходном переходе и не даёт автомобилистам продолжить путь. Возмущённые водители отвечают им звенящими клаксонами. При этом протестующие не стоят на месте, а делают вид, будто переходят дорогу по «зебре». На улице уже образовался затор.

Перекрытая дорога на Столбовой в Одессе. Видео © Telegram / Одесса как она есть / Одесса INFO Новости | Одеса

Офицер ВСУ позвал на фронт недовольных блэкаутами украинцев
Офицер ВСУ позвал на фронт недовольных блэкаутами украинцев

А пока рядовые одесситы пожинают плоды прихода к власти киевского режима, местные радикальные активисты продолжают глумиться над советским прошлым города. Так, скандально известный «ТЦК-шник» Демьян Ганул разворотил ломом барельеф ордена Ленина и медаль «Золотая звезда».

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Telegram / Одесса INFO Новости | Одеса

Илья Пушкарев
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