Одесситы не стали терпеть беспредел властей и вышли на улицы — видео
Одесситы перекрыли дорогу на западе города из-за четырёхдневного блэкаута
Десятки жителей Одессы перекрыли автомобильную дорогу на улице Столбовой. Таким образом горожане пытаются привлечь внимание властей к продолжительному блэкауту — в последний раз свет в их домах появлялся четыре дня назад.
На кадрах из соцсетей видно, что толпа одесситов заняла позицию на пешеходном переходе и не даёт автомобилистам продолжить путь. Возмущённые водители отвечают им звенящими клаксонами. При этом протестующие не стоят на месте, а делают вид, будто переходят дорогу по «зебре». На улице уже образовался затор.
Перекрытая дорога на Столбовой в Одессе. Видео © Telegram / Одесса как она есть / Одесса INFO Новости | Одеса
А пока рядовые одесситы пожинают плоды прихода к власти киевского режима, местные радикальные активисты продолжают глумиться над советским прошлым города. Так, скандально известный «ТЦК-шник» Демьян Ганул разворотил ломом барельеф ордена Ленина и медаль «Золотая звезда».
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