Одесситы не стали терпеть беспредел властей и вышли на улицы — видео

Десятки жителей Одессы перекрыли автомобильную дорогу на улице Столбовой. Таким образом горожане пытаются привлечь внимание властей к продолжительному блэкауту — в последний раз свет в их домах появлялся четыре дня назад.

На кадрах из соцсетей видно, что толпа одесситов заняла позицию на пешеходном переходе и не даёт автомобилистам продолжить путь. Возмущённые водители отвечают им звенящими клаксонами. При этом протестующие не стоят на месте, а делают вид, будто переходят дорогу по «зебре». На улице уже образовался затор.