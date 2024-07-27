Офицер ВСУ позвал на фронт недовольных блэкаутами украинцев
Недовольные постоянными отключениями света украинцы могут отправиться на фронт, где для нужд солдат круглосуточно работают генераторы. Предложение с подвохом согражданам в интервью ведущей Наталье Мосейчук сделал офицер ВСУ Кирилл Сазонов.
"У нас свет есть постоянно, работают два генератора, поэтому кому хочется, чтобы свет был всегда, — контракт на три года, и всё прекрасно", — произнёс военный.
Напомним, что 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации Украины уничтожено. Нанесённый энергетике Незалежной ущерб оценивается в миллиард долларов. Восстановить потерянные объекты до зимы не получится, а потому жителям страны посоветовали готовиться к холодным батареям.
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