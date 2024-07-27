Офицер ВСУ позвал на фронт недовольных блэкаутами украинцев

Недовольные постоянными отключениями света украинцы могут отправиться на фронт, где для нужд солдат круглосуточно работают генераторы. Предложение с подвохом согражданам в интервью ведущей Наталье Мосейчук сделал офицер ВСУ Кирилл Сазонов.

"У нас свет есть постоянно, работают два генератора, поэтому кому хочется, чтобы свет был всегда, — контракт на три года, и всё прекрасно", — произнёс военный.