Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик раскритиковал Евросоюз за применение двойных стандартов в отношении российских СМИ. Об этом сообщает Habertürk.

Он отметил, что в ЕС без ограничений транслируются материалы с антитурецким содержанием, даже если они содержат ложную информацию. В то же время, для ограничения "российской" пропаганды вводятся различные меры, что можно расценивать как проявление двойных стандартов.