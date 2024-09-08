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8 сентября, 02:19

ЕС уличили в двойных стандартах при борьбе с российскими СМИ

Турецкий политик Омер Челик раскритиковал действия ЕС в отношении российских СМИ

Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик раскритиковал Евросоюз за применение двойных стандартов в отношении российских СМИ. Об этом сообщает Habertürk.

Он отметил, что в ЕС без ограничений транслируются материалы с антитурецким содержанием, даже если они содержат ложную информацию. В то же время, для ограничения "российской" пропаганды вводятся различные меры, что можно расценивать как проявление двойных стандартов.

«Они утверждают, что меры в отношении русских трансляций действуют в рамках свободы выражения. В то же время в Европе большое число антитурецких трансляций», — отметил он.
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Напомним, 4 сентября Минфин США объявил о введении санкций против ряда российских СМИ: медиагруппы «Россия сегодня», РИА «Новости», RT и Sputnik. Дмитрий Песков заявлял, что РФ, в свою очередь, введёт ограничения против ряда американских изданий.

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Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Артём Гапоненко
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