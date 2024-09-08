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8 сентября, 12:28

Калиматов переизбран главой Ингушетии

В Ингушетии выбрали главу Республики. На второй срок остался Махмуд-Али Калиматов. Его 8 сентября переизбрали депутаты народного собрания на тайном голосовании.

Новым главой республики Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов. Обложка © Telegram / «Правительство РИ»

«Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем Telegram.

По законам Ингушетии, главу Республики должны выбрать депутаты парламента из числа кандидатур, внесённых президентом РФ. В этот раз соперниками Калиматова стали руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев.

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Напомним, что в России продолжается голосование. Например, в избирательный участок приехал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Несмотря на дождь, в пункт голосования он пришёл с супругой и детьми. Свой выбор сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Из-за своей загруженности он проголосовал дистанционно.

Обложка ©

Telegram / «Правительство РИ»

Наталья Афонина
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