Калиматов переизбран главой Ингушетии

В Ингушетии выбрали главу Республики. На второй срок остался Махмуд-Али Калиматов. Его 8 сентября переизбрали депутаты народного собрания на тайном голосовании.

Новым главой республики Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов. Обложка © Telegram / «Правительство РИ»

«Большинством голосов на должность Главы Республики Ингушетия избран Махмуд-Али Калиматов», — сообщает правительство республики в своем Telegram.

По законам Ингушетии, главу Республики должны выбрать депутаты парламента из числа кандидатур, внесённых президентом РФ. В этот раз соперниками Калиматова стали руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арапханов и председатель комитета по госстроительству и законодательству народного собрания Ислам Гадиев.