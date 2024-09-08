Памфилова: ЦИК получил меньше обращений о нарушениях, чем обычно 8 сентября, 11:19 Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

На текущих выборах россияне гораздо меньше обращались в ЦИК с сообщениями о нарушениях, несмотря на сложные условия избирательного процесса в стране. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова во время брифинга.

«Резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы… Мы наблюдаем, что Единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество», — отметила она.

Напомним, выборы в России проходят с 6 по 8 сентября. Россияне выбирают губернаторов, глав административных округов и депутатов законодательных органов. Общественная палата РФ отметила высокий интерес молодёжи к избирательному процессу. Молодые люди принимают участие и как избиратели, и как наблюдатели, а также работают на участках волонтёрами. Кроме того, в ЦИК сообщили о корректном ходе голосования, без грубых нарушений.

Авторы Татьяна Миссуми